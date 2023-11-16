Суарес разрывает бразильский чемпионат. Его вернули в сборную, а в новом сезоне ждут в команде Месси

Уругвайская звезда продолжает сверкать в Новом Свете.

Титул и разбитые раздевалки

Стареющие звезды выбирают разные варианты развития карьеры. Кто-то едет за миллионами на Ближний Восток. Другие предпочитают что-то более спокойное вроде Японии или возвращаются на родину. Луис Суарес после расставания с «Атлетико» поначалу выбрал последний вариант, хотя у него имелись более статусные предложения. Так, уругвайца настойчиво зазывал «Ривер Плейт», однако форвард отказал из-за того, что аргентинский гранд вылетел из Кубка Либертадорес.

«Я был очень взволнован возможностью перейти в «Ривер Плейт», чтобы бороться за Кубок Либертадорес. Это была мечта — я хотел выиграть трофей в Южной Америке. Но так как «Ривер» вылетел, этот вариант отпал», — говорил Луис.

В первом же раунде плей-офф сошел с дистанции и «Насьональ», только это была совсем другая история. Возможность, от которой, по словам Суареса, невозможно было отказаться, ведь речь шла о клубе его молодости, где он дебютировал на профессиональном уровне. Это была настоящая романтика — с поездками по местным футбольным глубинкам и стадионам с разбитыми раздевалками. Зато с игровой практикой перед ЧМ-2022, атмосферой всеобщего обожания и чемпионским титулом с двумя голами в финале против совсем не английского «Ливерпуля».

«Лично у меня нет проблем с тем, чтобы играть в таких условиях. Правда, это не лучшим образом сказывается на имидже уругвайского чемпионата. Если мы хотим привлечь лучших игроков из Европы, таких как Фалькао или Диего Коста, мы не можем создавать такой имидж стране и лиге. Если показать им эту раздевалку, естественно, они скажут, что не приедут сюда. Я другой человек. Я уругваец и просто радуюсь жизни», — делился впечатлениями от возвращения на родину Суарес в интервью Marca .

Фото Reuters

Игра через боль

В общем, получился крутой сезон с титулом и неплохой статистикой (8 голов в 14 матчах), и 36-летним ветераном заинтересовались более статусные клубы. Сам форвард перед мировым первенством рассуждал о возможном возвращении в Европу, а в итоге выбрал Бразилию. Причем вернувшийся в серию А «Гремио» был очень настойчив и, получив в ноябре отказ из-за переговоров Суареса с «Лос-Анджелес Гэлакси», не собирался останавливаться.

Когда переговоры с американцами сорвались, представители трехцветных оказались более настойчивы и убедительны, чем предлагавший лучшие финансовые условия мексиканский «Крус Асуль». К тому же бразильцы подключили дополнительного переговорщика в лице Лукаса Лейвы, с которым Суарес подружился еще в «Ливерпуле». И закончилось все новогодним подарком для торсиды — именитого новичка представили в качестве игрока «Гремио» 31 декабря.

Что оставалось после такого загадывать болельщикам?! Естественно, борьбу за чемпионский титул! Планы на это у клуба действительно были, но никто не предполагал, что прошедшая очищение вторым дивизионом команда выдаст такой крутой сезон. Если бы не домашний проигрыш «Коринтианс» в последнем туре (0:1), «Гремио» сейчас шел бы вровень с занимающим первую строчку «Палмейрасом» и обогнал бы «Ботафого», который туром ранее был обыгран в невероятном по драматизму матче.

В начале второго тайма трехцветные горели синим пламенем, а потом феноменальный Суарес сделал хет-трик, за 19 минут превратив 1:3 в 4:3! Так уругваец компенсировал основной недостаток своей команды — одну из худших в чемпионате оборонительных линий, а заодно преодолел барьер в 550 голов за карьеру.

«Суарес вовсе не удивляет. Он другой, он привык к этому, приятно смотреть, как он играет», — рассыпался в комплиментах главный тренер «Гремио» Ренату Гаушу, который постоянно шутит с уругвайцем, после игр говоря, что в следующем матче он получит еще один шанс.

Еще Ренату заявил, что если бы игра с «Ботафого» состоялась на другой арене с синтетическим покрытием, Суарес не вышел бы на поле, так как испытывает проблемы с коленом. Пошли слухи даже о замене сустава, а летом футболист и клуб договорились о возможном досрочном расторжении рассчитанного до конца 2024 года контракта в случае завершения карьеры по окончании текущего сезона.

«Не знаю, буду ли продолжать играть где-то еще, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вы все знаете. Я хотел бы попросить болельщиков «Гремио» оценить тот факт, что у них есть 36-летний игрок, который всегда играет, несмотря на сильную боль в колене. Это все, о чем я прошу», — говорил Суарес в июне, рассуждая о том, что высокие требования бразильского чемпионата не позволят ему выступать в следующем сезоне.

Лионель Месси и Луис Суарес. Фото AFP

Жены уже все решили?

МЛС, что естественно, лига с меньшей интенсивностью. Так что информация о переходе Суареса в «Интер Майами» к лучшему другу Лионелю Месси была ожидаемой. Тем более «цапли» летом уже забрасывали удочки, но получили от «Гремио» категорический отказ и, как уверяет уругваец, до личного общения с представителями американского клуба дело не дошло.

Теперь — новый заход. Еще в концовке регулярного чемпионата МЛС главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что в следующем сезоне в команде не будет венесуэльца Хосефа Мартинеса, а это означает, что освобождается еще одна вакансия для звездного игрока. И все, естественно, заговорили о Суаресе. Тем более и Мартино говорил: «В рамках анализа предстоящего сезона у нас есть план с Суаресом и без него».

Опять же, тревожит колено и наличие у ряда команд МЛС противопоказанных уругвайцу искусственных полей. Однако лечение стало приносить плоды, а ротация состава по ходу сезона неизбежна. Все эти факторы учли, и, как утверждает ESPN , уже согласован контракт с «цаплями» по схеме «1+1». «Гремио» же пойдет на расторжение договора и получит некоторую компенсацию. По крайней мере, о ней шла речь на июньских переговорах Луиса с нынешним клубом.

Лионель Месси и Луис Суарес. Фото AFP

А с Бразилией можно попрощаться красиво — третьим в истории «Гремио» титулом. Суарес делает для этого все, с учетом всех турниров записав на свой счет 26 голов и 16 результативных передач (14+10 в чемпионате). Впечатлился даже возглавивший сборную после мирового первенства Марсело Бьельса, впервые вызвавший 36-летнего ветерана на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2026. Так что герою предыдущих матчей небесно-голубых Дарвину Нуньесу придется расстаться с девятым номером, разрешение на использование которого он лично просил у Суареса.