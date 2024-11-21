Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бразилия. Статьи
Новости
Статьи
Таблица
Календарь
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 16:10

Халк — жесткий: соперник обозвал его команду «дерьмом», экс-зенитовец поставил обидчика на место

Нападающий «Ботафого» Энрике назвал команду Халка дерьмом
Роман Кольцов
Корреспондент
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк.
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк.
Фото Agustin Marcarian, Reuters
Telegram Дзен
Ветеран встал на защиту своего клуба.

Лидер бразильской серии А «Ботафого» сыграл вничью с «Атлетико Минейро». Матч прошел без забитых мячей, но получился очень жарким. В матче было сразу три удаления, а также горячие споры между игроками. Одним из главных участников дискуссий стал бывший нападающий «Зенита» Халк, которому сильно не понравилось поведение соперника.

Халк. Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных

Две красные во время матча

Удивительно, но оба удаления в этой встрече случились за короткий промежуток времени. В первом тайме защитник «Атлетико» Рубенс получил две желтые карточки — сначала на 41-й минуте, а затем в компенсированное время.

Во второй половине подобным образом отметился вышедший на замену игрок «Ботафого» Александер Барбоса. Он также умудрился получить два «горчичника», только уже на 90+3 и 90+8-й минутах.

Потасовка футболистов «Ботафого» с секьюрити.
Потасовка футболистов «Ботафого» с секьюрити.
Фото Global Look Press

Жара после финального свистка

После удаления Барбосы ситуация вышла из-под контроля. Игроки стали спорить с судьей и нелицеприятно высказываться друг о друге. Больше всех отличился 23-летний вингер «Ботафого» Луис Энрике. Уже после финального свистка он был удален за участие в потасовке, а еще бросил в охранника бутылку.

Капитан «Минейро» Халк был жутко недоволен поведением Энрике и, находясь прямо на поле, пошел разговаривать с главным тренером «Ботафого» Артуром Жорже. Эпизод попал на камеру.

Потасовка футболистов «Ботафого» с секьюрити.
Потасовка футболистов «Ботафого» с секьюрити.
Фото Global Look Press

«У Энрике пять матчей за сборную Бразилии, а он думает, что крутой. Ничего не выиграл в своей карьере, но сказал в перерыве, что мы дерьмо. Не нанес и пяти ударов по воротам за сборную, а я провел там семь лет! Сначала он должен научиться уважению», — сказал экс-футболист «Зенита».

Также Халк в разговоре с журналистами напомнил, что 30 ноября эти же команды встретятся в финале Кубка Либертадорес. И это уже будет совсем другая игра.

Как Халк выступает за «Минейро»?

38-летний форвард играет за клуб из города Белу-Оризонти с января 2021 года. В текущем сезоне бразилец провел 21 матч в серии А, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт Халка с «Минейро» действует до 31 декабря 2026 года.

«Атлетико» с 43 очками идет на 11-м месте в таблице чемпионата Бразилии за четыре тура до окончания.

Халк
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Ботафого

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Средства ПВО РФ сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Бывший шинный завод Bridgestone возобновил производство в Ульяновске
Сегодня
Вчера
Неделя