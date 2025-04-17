Неймар проклят: опять получил травму. Отыграл за «Сантос» полчаса и в слезах уехал на электрокаре

Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре

Надо что-то делать.

Неймар был заменен на 34-й минуте матча чемпионата Бразилии между «Сантосом» и «Атлетико Минейро» (2:0). Нападающий получил травму и покинул поле на электрокаре.

Уезжал в слезах

Встреча с «Атлетико Минейро» должна была стать особенной для Неймара, ведь 33-летний нападающий «Сантоса» впервые должен был сыграть в старте в матче серии А после возвращения в Бразилию. Но все обернулось новым разочарованием — знаменитый вингер уже на 34-й минуте покинул поле из-за травмы.

Неймар сам попросил замену. Он не смог уйти самостоятельно — уезжал на электрокаре. От досады футболист плакал, момент сняли на видео.

У нападающего действительно есть повод расстраиваться — он только недавно покинул лазарет, в котором полтора месяца залечивал левое бедро. По этой причине Неймар пропустил старт сезона серии А и не попал в сборную Бразилии на отборочные матчи против Аргентины и Колумбии в марте.

По информации ESPN, у вингера произошел рецидив травмы левого бедра.

В «Сантосе» поддержали Неймара. «Принц! Вся семья «Сантоса» с вами», — сказано в сообщении клуба в социальных сетях.

Примечательно, что игра стала 100-й для Неймара за родной клуб на домашнем стадионе, в честь этого «Сантос» подготовил специальную футболку — однако юбилей был испорчен.

Фото Reuters

Сплошные больницы

У Неймара никак не получается полноценно вернуться в футбол — в последние годы травмы по-настоящему замучили бразильца. Он перешел в «Сантос» в январе 2025 года, но за непродолжительный срок успел получить уже второе повреждение средней степени тяжести.

В «Аль-Хиляле», к которому Неймар присоединился в августе 2023 года, все было еще хуже. Осенью того же года нападающий порвал «кресты» и пропустил более года. За саудовскую команду бразилец провел всего 7 матчей.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Сантос» 11 встреч во всех турнирах и стал автором трех голов.