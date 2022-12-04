«Он не хочет выходить на улицу». У легендарного Пеле снова проблемы со здоровьем — что об этом известно

Курсы химиотерапии и частые операции даются ему все тяжелее.

Легенде мирового футбола Пеле больше не помогает химиотерапия. Во вторник об ухудшении здоровья легендарного бразильского футболиста, который страдает от рака толстой кишки, сообщил ESPN Brazil.

После госпитализации у Пеле диагностировали респираторную инфекцию. Как сообщает Reuters со ссылкой на Folha de Sao Paulo, химиотерапия перестала давать нужный результат, поэтому процедуры приостановлены. Врачи помогают Пеле справиться с симптомами и пытаются облегчить боль, но не лечат саму болезнь.

После появления новостей бразилец обратился к подписчикам в своих социальных сетях: «Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, и я следую своему лечению, как обычно. Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую я получил. Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас, наполняет меня энергией. И смотрите Бразилию на чемпионате мира! Большое вам спасибо за все».

Пеле. Фото AFP

«Я выигрываю этот матч!» что Пеле говорил о своей болезни и как впадал депрессию

Новости о том, что Пеле госпитализирован, появлялись в СМИ на протяжении последнего года.

В сентябре прошлого года бразилец сообщил в соцсетях, что перенес операцию на кишечнике по удалению новообразования. После нее Пеле перевели в реанимацию из-за затрудненного дыхания. Спустя месяц легенду выписали из госпиталя и назначили курс химиотерапии.

В декабре 2021-го он снова оказался в клинике для планового обследования: «Вы знаете о том, что я прохожу сеансы химиотерапии. Сейчас я снова нахожусь в больнице Альберта Эйнштейна, где мне проводят последние сеансы лечения в 2021 году. Для меня это достижение и повод для радости. Не волнуйтесь. Я задержусь здесь на несколько дней. К рождественским праздникам я уже поправлюсь!» — написал Пеле в соцсетях.

Пеле. Фото Соцсети Фото Соцсети

В январе и феврале 2022-го Пеле также проходил плановые процедуры. А в апреле бразильские СМИ сообщили, что Пеле проходит курс лечения трех злокачественных опухолей — в кишечнике, печени и в легком.

В августе бразилец снова был замечен в клинике. Журналисты тут же заговорили об ухудшении здоровья, но Пеле всех успокоил: «Я благодарен за мою жену, за смех, за мир в моем доме и за все ваши сообщения, полные любви. Я очень хорошо себя чувствую и забочусь о здоровье. Был вынужден опубликовать фото, так как на эту тему циркулируют фейковые новости. Конечно, я разочарован, но меня это не выбьет из колеи. Я выигрываю этот матч».

Болельщик на чемпионате подставил реплику кубка мира к баннеру с Пеле. Фото Reuters

До этого Пеле несколько лет лечился от болезни почек, а также перенес операцию на тазобедренном суставе. В 2020 году бразилец даже впадал в депрессию из-за состояния здоровья.

«Представьте, он — король, всегда был значимой фигурой, а сейчас не может нормально ходить. Его смущает эта ситуация, он не хочет выходить на улицу и ведет затворнический образ жизни», — рассказывал его сын Эдиньо.

Первые серьезные проблемы со здоровьем у Пеле начались мае 2015-го: тогда он перенес операцию на простате, страдал от инфекции мочевыводящих путей и камней в почках. Пеле в тот год быстро поправился и вернулся к нормальной жизни.

Спустя семь лет курсы химиотерапии и частые операции даются великому бразильцу все тяжелее и не приносят результата. Возраст дает о себе знать.