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Сегодня, 13:15

Роберто Фирмино стал пастором! Легенда «Ливерпуля» будет проповедовать в Бразилии

Бывший нападающий «Ливерпуля» Фирмино стал пастором в 32 года
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Роберто Фирмино стал пастором после завершения карьеры футболиста.
Фото из соцсетей Роберто Фирмино, Global Look Press
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Необычное продолжение карьеры.

Чаще всего после завершения карьеры у футболистов нехитрая развилка — остаться в футболе в качестве тренера, уйти в телевизионные эксперты или просто наслаждаться жизнью. Однако 32-летний экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино, ныне выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли», выбрал необычный путь. Еще не закончив футбольную карьеру, он уже стал пастором.

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Несмотря на то что Бразилия — одна из самых религиозных стран в мире, к христианству Фирмино пришел ближе к 30 годам, уже играя в «Ливерпуле». Роберто прошел обряд крещения в 2020 году, при этом все действие происходило дома у голкипера «Ливерпуля» Алиссона Беккера, в его бассейне. Вратарь находился в воде вместе с Фирмино и первым поздравил его с новым этапом в жизни. Кроме того, за церемонией тогда наблюдал Фабиньо.

Фото из соцсетей Роберто Фирмино

«Иисус — это любовь. Без объяснений. Просто поверьте в это. Просто верьте и почувствуйте Святой Дух. Мой величайший титул — твоя любовь, Иисус!» — сказал тогда Фирмино.

На крещении футболист не остановился. Вместе с женой Ларисой за последующие годы Фирмино открыл пять церквей по всему миру. Первую — на родине, в бразильском Масейо. Позднее были открыты церкви в Англии, в том числе в Манчестере и Ливерпуле. Также одна церковь Мана была открыта в Люксембурге. На содержание помещений Фирмино потратил миллионы евро личных средств.

Роберто Фирмино открывает церкви вместе с женой Ларисой.
Фото из соцсетей Роберто Фирмино

Теперь, спустя четыре года после крещения, Роберто поделился радостной новостью — он станет пастором в собственной церкви в Масейо.

«Три года работы церкви Мана. Какой памятный и незабываемый вечер. Эта церковь родилась в Божьем сердце, и мы очень благодарны за привилегию наблюдать вблизи все, что сделал Господь. С момента встречи с Христом в наших сердцах горит желание: чтобы люди познали любовь, которая охватила нас», — заявил Фирмино во время помазания.

Роберту Фирмину
Футбол
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