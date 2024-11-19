Роналдо метит в президенты бразильской конфедерации. И хочет сделать Гвардиолу тренером сборной

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Роналдо намерен баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола. С собой экс-форвард «Интера», «Барселоны» и «Реала» хочет привести Пепа Гвардиолу. Если испанец согласится, то станет ключевой фигурой нового амбициозного проекта Зубастика.
По информации Diario Sport, назначение Пепа на пост главного тренера сборной Бразилии — важная часть плана Роналдо. Бывший нападающий уже некоторое время согласовывает детали с испанским специалистом и даже связывался с братом Гвардиолы. Пока ни сам Пеп, ни его представители не дали никакого ответа.
Сейчас должность президента бразильской конфедерации занимает Эдналдо Родригес, срок которого заканчивается в марте 2026-го. Тогда и пройдут новые выборы, за несколько месяцев до старта чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. И Роналдо станет одним из кандидатов.
Слухи о переезде Пепа в Южную Америку ходят уже давно. Бразильцы интересовались им еще в 2022-м, до назначения Доривала Жуниора. Тогда не договорились. Как сообщает The Athletic, контакты были и позднее: тренеру звонили несколько раз в 2024-м, расспрашивая его про подготовку к ЧМ-2030.
Пока испанец уклоняется от конкретики. В начале ноября Гвардиола отшутился после разгрома от «Спортинга» в Лиге чемпионов:
«После поражения со счетом 1:4 я больше не вариант для Бразилии. Больше, чем когда-либо, я стремлюсь к тому, чтобы вернуть «Сити» на топ-уровень», — сказал он Daily Mail.
Кроме того, летом испанец мог возглавить другую сборную: авторитетные источники писали про интерес от Англии еще до назначения Томаса Тухеля. Не получилось.
Титулованный тренер в Манчестере уже восемь лет, контракт действует до лета 2025-го, но возможны разные варианты продолжения карьеры.
Один из них — уход после окончания соглашения. Но сразу же возглавить сборную Бразилии почти нет шансов: нынешний президент конфедерации больше смотрит в сторону Карло Анчелотти.
В связи с этим существует вероятность, что Пеп возьмет паузу перед следующей работой наподобие той, что была после ухода из «Барсы» в 2012-м. Тогда Гвардиола взял под свое крыло «Баварию» перед сезоном-2013/14, а до этого набирался сил.
Еще один вариант — продление контракта с «Сити» до 2026-го. Но тут многое будет зависеть от разрешения ситуации с обвинениями клуба в более чем 100 финансовых нарушениях с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Если независимая комиссия постановит, что «горожане» все же виновны, то разброс наказаний может быть от штрафа до полного исключения из АПЛ. И при самом худшем раскладе тренер может уйти.
Однако сейчас мысли Гвардиолы наверняка о другом. Он находится под жесточайшим давлением после того, как его «Сити» проиграл четыре матча подряд во всех турнирах перед международной паузой. В его карьере на Туманном Альбионе таких неприятных серий еще не было.