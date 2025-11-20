Видео
Бразилия. Статьи
Сегодня, 12:15

Неймар вернулся. Забил за «Сантос» впервые с августа, но затем привез пенальти

Неймар забил за «Сантос» впервые с августа
Максим Слекишин
корреспондент
Его клуб близок к зоне вылета.

Неймар забил свой первый гол за «Сантос» с августа. Бразилец открыл счет в матче с «Мирассолом», однако во втором тайме сфолил в своей штрафной и привез пенальти.

Игра прошла на стадионе «Вила Бельмиро». Команда не смогла победить (1:1) и остается в непосредственной близости от зоны вылета за четыре тура до конца чемпионата.

Чемпионат Бразилии. 34-й тур.
20 ноября, 03:30. Estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) (Сантос)
Сантос
1:1
Мирассол

Не забивал три с половиной месяца

Неймар отличился в матче 34-го тура бразильской Серии А против «Мирассола». Его фамилия появилась на табло впервые с августа.

В последний раз нападающий забивал в 18-м туре в ворота «Жувентуде», затем он получил повреждение и долго восстанавливался после травмы подколенного сухожилия. В ноябре сыграл в трех встречах, постепенно набирал форму. Четвертый выход в составе наконец стал для него результативным.

Бразилец отметился уже на четвертой минуте, выведя «Сантос» в лидеры. Гости почти всем составом ушли вперед при розыгрыше стандарта, но получили контратаку. Неймар обработал мяч в центральном круге, без сопротивления пробежал половину поля и реализовал момент, выйдя один на один с вратарем.

Однако развить преимущество до перерыва хозяева не смогли. А в начале второго ошиблись: Неймар пытался накрыть соперника в своей штрафной и задел его по ноге. Из-за этого футболисты чуть не устроили потасовку, но вовремя успокоились.

После просмотра ВАР арбитр назначил 11-метровый. Защитник «Мирасола» Рейналдо реализовал пенальти, сравняв счет — 1:1.

«Сантос» не смог одержать победу и по-прежнему находится близко к зоне вылета. После 34 туров команда набрала 37 очков — всего на одно больше, чем клуб, идущий на 17-м месте. «Мирассол» занимает четвертое место с 60 очками.

У «Сантоса» проблемы — болельщики негодуют

«Сантос» вернулся в бразильскую Серию А в 2024-м — спустя год после вылета во второй по силе дивизион. Новый сезон складывается тяжело, и команда вновь рискует понизиться в классе.

У «Сантоса» девять побед и 15 поражений, разница мячей — минус 14. В августе, после разгрома от «Васко да Гама» — 0:6, Неймар не смог сдержать слез. После окончания встречи остался на газоне и долго плакал, несмотря на попытки одноклубников его поддержать.

Филиппе Коутиньо утешает Неймара.«Фанаты вправе проклинать и оскорблять нас». Неймар разрыдался после крупнейшего поражения в карьере

«Мы были ужасны. Это позор. Сегодня фанаты вправе нас оскорблять. Мне стыдно. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного», — приводил слова Неймара The Touchline.

После провальной игры руководство «Сантоса» отреагировало и уволило 61-летнего специалиста Клебера Хавьера. Новым тренером был назначен Хуан Пабло Войвода. Однако результаты не улучшились: с 24 августа команда одержала всего три победы в чемпионате.

До конца сезона осталось провести еще четыре матча, в том числе с «Жувентуде» — одним из ближайших конкурентов в борьбе за выживание (18-е место, 32 очка).

Неймар Сантос
ФК Сантос
