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Сегодня, 22:15

Официально: Неймар вернулся в «Сантос». В Бразилии — в восторге, но когда звезда выйдет на поле?

«Сантос» объявил о возвращении Неймара
Артемий Кутейников
Корреспондент
Футболист Неймар
Неймар.
Фото Getty Images
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В родном клубе — спустя 11 с половиной лет.

Неймар официально вернулся в «Сантос» спустя 11 с половиной лет после ухода в «Барселону». Бразильский клуб долго намекал на это, а сам 32-летний игрок подогревал слухи постами в соцсетях. Теперь возвращение состоялось — Неймар перешел в «Сантос» на правах свободного агента после разрыва контракта с «Аль-Хилялем».

Неймар намекал на возвращение давно

После ухода бразильца из «Аль-Хиляля» его возвращение в «Сантос» выглядело вопросом времени: обе стороны слишком много говорили о желании вновь воссоединиться. Переговоры стартовали практически сразу после того, как бразилец стал свободным агентом, а президент клуба Марсело Тейшейра еще за несколько дней до подписания контракта намекнул, что Неймар уже не сорвется.

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Сам футболист тоже активно указывал на возвращение в «Сантос» в соцсетях. Неймар опубликовал видео с хайлайтами из разных клубов, которое начиналось с выхода совсем молодого бразильца на один из первых матчей за «рыб».

«Ощущение, что я возвращаюсь в прошлое. Я подписал контракт с «Сантосом». Хотел поблагодарить всех своих фанатов, которые долгое время желали, чтобы этот момент настал. Прошло почти 12 лет с тех пор, как я покинул команду. И кажется, что это было вчера. Мои чувства к клубу и болельщикам никогда не менялись. Сейчас мне необходимо опять играть. И только «Сантос» может предоставить мне любовь, необходимую для подготовки к предстоящим испытаниям, — сказал Ней в видео.

Футболист Неймар
Фото Getty Images

Почему ушел из «Аль-Хиляля»

Подписание Неймара оказалось настоящим провалом для клуба из Саудовской Аравии. Вместо одного из ведущих игроков лиги «Аль-Хиляль» получил вечно травмированного футболиста, который обходился в космические 150 миллионов евро в год. К тому же пришлось заплатить и за его трансфер — «ПСЖ» получил 90 миллионов. За полтора года в клубе бразилец появился на поле всего семь раз, отметившись одним голом.

Неймар серьезно травмировался в октябре 2023-го — порвал крестообразные связки и повредил мениск в матче за сборную, из-за чего пропустил около года. Вскоре после восстановления у бразильца начались новые проблемы со здоровьем, из-за них он в этом сезоне сыграл лишь в двух матчах, в сумме он не провел на поле и тайма.

«Я жил невероятным моментом в своей жизни — мой переход в «Аль-Хиляль», рождение дочери... Все шло к тому, чтобы я провел грандиозный год, но потом случилось это (травма. — Прим. «СЭ»). Помню момент, как получил повреждение. Я почувствовал огромную боль. Сразу понял, что это серьезно. Больше всего мне нравится играть в футбол. Каждый день вдали от поля — это страдание для меня, это то, что причиняет мне боль больше всего. Я возвращался после каждой травмы и никогда не останавливался на полпути. Хочу продолжить писать историю», — вспоминал Неймар.

Фото Getty Images

Когда бразилец сможет дебютировать

Очередной матч «Сантоса» — уже 2 февраля против «Сан-Паулу». Однако последний раз Неймар выходил на поле 4 ноября, и его физическая готовность вызывает вопросы. 5 февраля у футболиста день рождения, на эту же дату перенесли игру «рыб» с «Ботафого».

Тренер «Сантоса» Педро Кайсинья настроен оптимистично: «Мы знаем, где он будет играть. Пока я с ним не общался, но рад приветствовать такого игрока».

В первый приход Неймар сыграл за «Сантос» 225 матчей — больше, чем за «Барселону» или «ПСЖ». Летом 2013-го каталонцы заплатили за него 88 миллионов евро, а спустя четыре года «ПСЖ» сделал его самым дорогим футболистом в истории, заплатив 222 миллиона.

Теперь бразилец вернулся, но главное испытание впереди — доказать, что он еще способен влиять на игру.

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Неймар Сантос
ФК Сантос
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