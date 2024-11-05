Страшилки из Бразилии: на поле во время матча кинули свиную голову, Юри Альберто чуть не сломал об нее ногу

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В матче 32-го тура чемпионата Бразилии фанаты кинули на поле свиную голову. Инцидент произошел в первом тайме игры между «Коринтиансом» и «Палмейрасом». Голову бросили в полузащитника зелено-белых Рафаэля Вейгу.

Экс-зенитовец чуть не получил травму

Когда голова свиньи оказалась на поле, Вейга готовился подать угловой — ему пришлось задержаться. Убирать брошенный предмет отправился экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто, сейчас выступающий за «Коринтианс», и чуть не получил травму.

Он даже не понял, что перед ним, пока не пнул голову: «Я чуть не сломал ногу. Я думал, что это подушка или что-то вроде того, но это была голова свиньи», — заявил Алберто после матча.

Встречу прерывать не стали — когда посторонний предмет убрали с поля, игра продолжилась. «Коринтианс» победил 2:0, а едва не пострадавший Юри отметился голом на 56-й минуте.

Стоит отметить, что «свинья» — распространенное прозвище «Палмейраса» среди бразильских фанатов и особенно «Коринтианса». Издание FootBoom со ссылкой на местные медиа сообщило, как именно оно появилось: якобы в 1969 году накануне матча между этими двумя командами в автокатастрофе погибли два футболиста черно-белых, но соперник не разрешил, несмотря на трагедию, добавить в заявку двух запасных. Тогда президент «Коринтианса» Вади Хелу заявил, что у «Палмейраса» «душа свиньи» — так и повелось.

Впрочем, команду и фанатов это ни капли не смутило — болельщики теперь смело называют себя «поросятами», а кабан стал одним из талисманов команды.

Откуда голова взялась на стадионе?

С этим вопросом теперь разбирается полиция. Основная версия — сообщники злоумышленника перекинули ее через забор во время праздничного салюта. Издание GLOBO приводит слова свидетеля, который видел, как свиную голову перебрасывали через решетку.

Кто именно это сделал, пока неизвестно. Подозреваемые есть — полиция задержала двоих мужчин прямо на стадионе и даже отвезла в участок на допрос, но те отрицали вину. После беседы их отпустили. При этом один из мужчин в социальных сетях прямо называл себя виновником произошедшего. До матча он даже разместил видео со свиной головой в мешке — и обещал кинуть ее на поле. Вероятно, его спасло только то, что все его фотографии были с фильтром, скрывающим лицо.