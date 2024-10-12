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Бразилия

Сегодня, 16:15

Президент Бразилии заявил, что в сборной не должно быть легионеров. Рафинья и Винисиус для него не звезды

Президент Бразилии заявил, что в сборной не должно быть легионеров
Артемий Кутейников
Корреспондент
Президент Бразилии Лула да Силва и футболист Винисиус
Лула да Силва и Винисиус.
Фото Getty Images
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Разочарован последним матчем команды.

В пятницу, 11 октября, сборная Бразилии с трудом взяла верх над Чили в матче отборочного турнира ЧМ-2026 (2:1). Победный гол был забит только на 89-й минуте. Игра команды настолько разочаровала президента страны Лула да Силву, что он сделал резонансное заявление. По словам политика, национальный коллектив должны представлять исключительно футболисты из местной лиги.

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Что он сказал

По мнению да Силвы, среди бразильцев, выступающих за пределами родины, нет настоящих звезд — они точно не сильнее тех, кто выступает в чемпионате страны. Его слова подкреплены тем, что оба мяча в ворота Чили забили футболисты из местной лиги: нападающие «Ботафого» Игор Жезус и Луис Энрике. Также он вспомнил недавнюю встречу с президентом Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесом, который не видит среди играющих в Европе спортсменов волшебников уровня Гарринчи или Ромарио.

«Мы должны давать шанс местным игрокам, а не приглашенным из-за рубежа. Я сидел на диване и смотрел матч, узнал вратаря (Эдерсон. — Прим. «СЭ»), центрального защитника из «ПСЖ» (Маркиньоса. — Прим. «СЭ»), Родриго и Рафинью, которого я угадал по прическе. Я не знал остальных игроков, такого не должно быть. Поставьте футболистов, которые выступают здесь, в чемпионате Бразилии, в состав сборной», — приводит слова президента SAPO Desporto.

Футболист «Реала» Винисиус Жуниор
Винисиус.
Фото Reuters

Сколько игроков из чемпионата Бразилии в сборной

В составе Бразилии огромное количество заметных футболистов из европейских топ-клубов, а нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор даже считается одним из главных фаворитов на «Золотой мяч». Однако в команде все равно есть несколько представителей местного чемпионата.

Вместе с отличившимися Жезусом и Энрике из «Ботафого» в нынешней заявке находился 31-летний левый защитник Алекс Теллес. Также есть два представителя «Фламенго» — защитник Фабрисио Бруно и хавбек Жерсон, который вышел на замену в матче с Чили. Правда, сразу несколько звезд не играли из-за травм — например, все тот же Винисиус, Эдер Милитао и другие, что дало шанс футболистам из чемпионата Бразилии.

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Как выступает команда

Сборная Бразилии проводит очень слабую отборочную кампанию: несмотря на победу над Чили, она идет лишь на четвертой строчке в южноамериканской группе, уступая лидирующей Аргентине шесть баллов. При этом отрыв от восьмого места всего три очка. Напомним, напрямую на чемпионат мира выходят лучшие шесть коллективов, а седьмой отправится в стыки.

Перед Чили бразильцы одержали лишь одну победу в шести матчах и не смогли переиграть даже Парагвай (0:1) и Венесуэлу (1:1).

«Бразилия играет очень плохо, — сказал экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо испанскому As. — Национальная сборная переживает очень сложные и трудные времена. Это печально и это возмущает людей. Сегодня мы не готовы, и наши лучшие игроки не показывают хороший футбол. Я уверен, что мы поедем на чемпионат мира, но плохо ехать, не зная, кто окажется в основе Бразилии, какие игроки будут представлять нацию».

Винисиус Жуниор
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу

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