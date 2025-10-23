Видео
23 октября, 11:57

17-летний полузащитник «Баварии» Карл побил клубный рекорд в Лиге чемпионов

Павел Лопатко

Полузащитник «Баварии» Леннарт Карл установил новый рекорд «Баварии» как самый молодой автор гола в Лиге чемпионов, сообщает ESPN.

Немец отличился на пятой минуте матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (4:0) в возрасте 17 лет и 242 дня.

Предыдущий рекорд был установлен полузащитником Джамалом Мусиалой, который был на 121 день старше, когда забил «Лацио» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале 2021 года.

В сезоне-2025/26 Карл в 9 матчах во всех турнирах забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Джамал Мусиала
ФК Бавария
Леннарт Карл
Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
