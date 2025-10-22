17-летний вингер «Баварии» Карл забил «Брюгге» в Лиге чемпионов, это дебютный гол игрока за мюнхенцев

22 октября, 22:21
Нападающий «Баварии» Леннарт Карл открыл счет в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
17-летний немец отличился на пятой минуте встречи.
Карл перешел в систему «Баварии» в июле 2022 года, он дебютировал за основную команду мюнхенцев 15 июня 2025 года в матче клубного чемпионата мира против «Окленда» (10:0).
Гол в ворота «Брюгге» стал для Карла дебютным за основную команду «Баварии». До этого футболист принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.
Там было написано, что нашему парню 17 лет, и играть он будет за команду U-19. А парень действительно 2008-го года рождения.
22.10.2025
Иньес Андреста
Сколько пацанов во взрослом футболе появилось в последние годы
22.10.2025
Степочкин
Как 17-летний?)) Наш 19-летний пока только в юношеской ЛЧ играет за Лудогорец)) Сегодня только СЭ об этом писал.
22.10.2025