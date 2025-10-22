Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Плей-офф / Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

22 октября, 22:21

17-летний вингер «Баварии» Карл забил «Брюгге» в Лиге чемпионов, это дебютный гол игрока за мюнхенцев

Вингер «Баварии» Леннарт Карл (справа) в матче против «Брюгге».
Фото Reuters

Нападающий «Баварии» Леннарт Карл открыл счет в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

17-летний немец отличился на пятой минуте встречи.

Карл перешел в систему «Баварии» в июле 2022 года, он дебютировал за основную команду мюнхенцев 15 июня 2025 года в матче клубного чемпионата мира против «Окленда» (10:0).

Гол в ворота «Брюгге» стал для Карла дебютным за основную команду «Баварии». До этого футболист принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;, &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аякс&raquo;, &laquo;Айнтрахт&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 22&nbsp;октября 2025 года.«Реал» — «Ювентус», «Челси» забил «Аяксу», «Айнтрахт» против «Ливерпуля». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
22 октября, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:0
Брюгге

3

  • m_16

    Там было написано, что нашему парню 17 лет, и играть он будет за команду U-19. А парень действительно 2008-го года рождения.

    22.10.2025

  • Иньес Андреста

    Сколько пацанов во взрослом футболе появилось в последние годы

    22.10.2025

  • Степочкин

    Как 17-летний?)) Наш 19-летний пока только в юношеской ЛЧ играет за Лудогорец)) Сегодня только СЭ об этом писал.

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Бавария
    Леннарт Карл
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
    Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
    Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
    Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
    Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
    Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
    Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя