17-летний вингер «Баварии» Карл забил «Брюгге» в Лиге чемпионов, это дебютный гол игрока за мюнхенцев

Нападающий «Баварии» Леннарт Карл открыл счет в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

17-летний немец отличился на пятой минуте встречи.

Карл перешел в систему «Баварии» в июле 2022 года, он дебютировал за основную команду мюнхенцев 15 июня 2025 года в матче клубного чемпионата мира против «Окленда» (10:0).

Гол в ворота «Брюгге» стал для Карла дебютным за основную команду «Баварии». До этого футболист принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.