17-летний Ямаль стал вторым самым молодым автором гола в четвертьфинале Лиги чемпионов

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль забил гол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (4:0).

Нападающий в возрасте 17 лет и 270 дней стал вторым самым молодым автором гола в четвертьфиналах Лиги чемпионов. Ямаль опередил Джуда Беллингема, который забил в матче «Боруссии» и «Манчестер Сити» (14 апреля 2021 год) в возрасте 17 лет 289 дней.

Самым молодым автором гола в четвертьфиналах Лиги чемпионов является Боян Кркич, который отличился в возрасте 17 лет 217 дней в матче «Барселоны» и «Шальке» 1 апреля 2008-го.