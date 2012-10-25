Жозе Моуринью: "Почему бы "Сити" не набрать десять очков?"

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью не сомневается, что его команда способна решить задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, так что не стоит делать трагедии из гостевого поражения от дортмундской "Боруссии" в 3-м туре группового раунда (1:2). По словам португальца, на руку мадридцам - домашние встречи с немецким клубом и "Аяксом" при выезде в гости к "Манчестер Сити".

- Матч был очень равным. Ни у одной из команд не было реального преимущества над соперником, - сказал Моуринью. - Игра складывалась так, что побеждал тот, кто забивал второй мяч. Если второй мяч забили бы мы, итоговый сценарий оказался бы тем же самым. "Боруссия" выиграла, но и мы могли добиться победы или свести дело к ничьей. Зрители на стадионе поддерживали свою команду очень здорово, при этом вели себя корректно, без всякой агрессии. Нам нравится играть в такой обстановке.

Мы проиграли, но не стоит делать из этого трагедии. Конечно, нельзя быть довольным поражением. Но у нас очень серьезная группа. В этой Лиге чемпионов есть смешные группы, а есть такие, как наша, в которой один из грандов будет вынужден после группового турнира отправиться в Лигу Европы, а другой вообще завершит борьбу. Сейчас две первые строчки в таблице занимаем мы с "Боруссией". Пока мы вторые, у нас шесть очков и есть еще два домашних матча. В наших силах набрать нужное количество очков, чтобы выйти в плей-офф. И почему бы, кстати, "Сити" не выиграть три оставшихся матча и набрать в итоге десять очков? (AS, Marca)