Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

25 октября 2012, 02:35

Жозе Моуринью: "Почему бы "Сити" не набрать десять очков?"

Артем Агапов
редактор отдела интернет
Telegram Дзен

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью не сомневается, что его команда способна решить задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, так что не стоит делать трагедии из гостевого поражения от дортмундской "Боруссии" в 3-м туре группового раунда (1:2). По словам португальца, на руку мадридцам - домашние встречи с немецким клубом и "Аяксом" при выезде в гости к "Манчестер Сити".

- Матч был очень равным. Ни у одной из команд не было реального преимущества над соперником, - сказал Моуринью. - Игра складывалась так, что побеждал тот, кто забивал второй мяч. Если второй мяч забили бы мы, итоговый сценарий оказался бы тем же самым. "Боруссия" выиграла, но и мы могли добиться победы или свести дело к ничьей. Зрители на стадионе поддерживали свою команду очень здорово, при этом вели себя корректно, без всякой агрессии. Нам нравится играть в такой обстановке.

Мы проиграли, но не стоит делать из этого трагедии. Конечно, нельзя быть довольным поражением. Но у нас очень серьезная группа. В этой Лиге чемпионов есть смешные группы, а есть такие, как наша, в которой один из грандов будет вынужден после группового турнира отправиться в Лигу Европы, а другой вообще завершит борьбу. Сейчас две первые строчки в таблице занимаем мы с "Боруссией". Пока мы вторые, у нас шесть очков и есть еще два домашних матча. В наших силах набрать нужное количество очков, чтобы выйти в плей-офф. И почему бы, кстати, "Сити" не выиграть три оставшихся матча и набрать в итоге десять очков? (AS, Marca)

Обсудить
Читайте также
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов. 3-й тур
Пример для подражания
Кагава выбыл на месяц
Александр Глеб: "В чемпионате России БАТЭ боролся бы за пятерку"
А Моуринью весь седой
Микель Артета: "Важно забыть о последних поражениях"
Ибрахим Афеллай: "Шальке" реализовал свои моменты в отличие от "Арсенала"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберто Манчини: "В поражении виноват я, а выйти из группы нам поможет только чудо"

Матс Хуммельс: "Победа над "Реалом" - просто фантастика, но мы еще ничего не выиграли"