Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:11

Лукман: «Аталанта» выстояла перед «Реалом», и это важно для нашего роста»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман прокомментировал поражение от «Реала» (2:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы результатом, потому что чувствовали, что могли бы сделать больше, но есть и гордость. Показали, что можем соревноваться с командой чемпионов. Конечно, были моменты, когда мы могли бы сыграть лучше, но я считаю, что сегодня мы выстояли перед «Реалом», и это важно для нашего роста», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукмана.

«Реал» набрал 9 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Аталанта» опустилась на 8-ю строчку — 11 очков.

Винисус Жуниор. Винисиус перевернул битву с «Аталантой», «Байер» вскрыл «Интер», у «Ливерпуля» шестая победа
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
Читайте также
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Экс-премьер Украины назвал реальную численность населения страны
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
Велогонщик Деннис признал вину в ДТП, в котором погибла его жена
Лукашенко заявил о развернувшейся борьбе основных мировых игроков в Сирии
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Родриго: «Реал» должен выкладываться по полной в каждом матче»
Анчелотти: «Реалу» сложно будет финишировать в первой восьмерке, но у нас осталось две игры»
Мусиала: «Надеюсь, «Бавария» пройдет в ЛЧ далеко»
Барколя признали лучшим игроком матча «Зальцбург» — «ПСЖ»
Мичел: «Жирона» оставила приятное впечатление, но на поле мы выходили за другим — выходили побеждать»
Гасперини: «Аталанта» равняется на «Интер» в серии А или на «Сити» и «Ливерпуль» в Лиге чемпионов»
Сегодня
Вчера
Неделя