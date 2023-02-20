Адейеми из-за травмы пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Форвард получил повреждение в эпизоде со вторым голом в ворота «Герты» (4:1) в матче 21-го тура бундеслиги.

У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв мышечного волокна, он пропустит около трех недель.

Таким образом, Адейеми не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» в Лондоне, который состоится 7 марта. Первая игра завершилась победой «шмелей» со счетом 1:0, Адейеми забил решающий мяч.