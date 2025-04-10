Адейеми назвал позором игру «Боруссии» в матче с «Барселоной»

Полузащитник «Боруссии» Карим Адейеми остался разочарован игрой команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Команда из Дортмунда потерпела разгромное поражение со счетом 0:4.

«То, как сыграла «Боруссия», — это позор, включая меня и всю команду. Это не то, чего мы хотели. Но что есть, то есть. Шанс на выход в полуфинал еще есть, хотя сделать это будет очень и очень сложно. Мы возлагаем надежды на ответный матч. Это тяжело, но это футбол. Мы будем на своем стадионе, так что нам остается только надеяться», — приводит слова Адейеми пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Боруссии» и «Барселоны» состоится в Германии 15 апреля. Победитель в этой паре сыграет в полуфинале против «Баварии» или «Интера» (первая игра — 2:1 в пользу «Интера»).