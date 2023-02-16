Адейеми признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Челси»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:0). 21-летний немец забил единственный гол во встрече.

«Он показал свою скорость и хладнокровие. Особенно в моменты перехода в атаку «Боруссия» очень хорошо использовала свой темп. У Дортмунда отличная командная игра, но Карим сыграл важную роль в голе», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.