Адейми признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейми стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Немецкий форвард отличился в матче против «Челси» (1:0). Он начал проход со своей половины поля, после чего, обыграв защитника и голкипера «синих», отправил мяч в дальний угол.

Также на победу претендовали нападающий «Баварии» Кингсли Коман, полузащитник «Милана» Браим Диас и форвард «Бенфики» Давид Нерес.

В текущем сезоне Адейми сыграл за «Боруссию» 23 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи.