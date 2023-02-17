0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:45

Адейми признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Виталий Косик
Корреспондент
Карим Адейми — Кепа Аррисабалага.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейми стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Немецкий форвард отличился в матче против «Челси» (1:0). Он начал проход со своей половины поля, после чего, обыграв защитника и голкипера «синих», отправил мяч в дальний угол.

Также на победу претендовали нападающий «Баварии» Кингсли Коман, полузащитник «Милана» Браим Диас и форвард «Бенфики» Давид Нерес.

В текущем сезоне Адейми сыграл за «Боруссию» 23 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «ПСЖ» высказался о поступке Неймара после матча с «Баварией»