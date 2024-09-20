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Сегодня, 04:06

Хюттер: «Фантастическая победа, счастье для команды и болельщиков»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ади Хюттер.
Фото Reuters
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Да, это было идеальное начало. Фантастическая победа, счастье для команды, счастье для наших болельщиков и для клуба. Во-первых, я очень горжусь – особенно такими парням, как Элисс Бен Сегир, которому 19 лет, Магнес Аклиуш, который впервые играл в Лиге чемпионов, Ламин Камара, которому 20 лет. Именно так мы хотим двигаться в «Монако». Я очень рад за игроков. Это, конечно, будет большое воспоминание для них.

Это была моя первая игра в Лиге чемпионов и наша первая победа, и я никогда ее не забуду. Я был очень впечатлен нашими болельщиками. Когда вы слышите гимн Лиги чемпионов, это приятно. Но вообще, когда ты тренер, действительно сосредоточен только на игре, и мы заслужили победу», – цитирует пресс-служба УЕФА Хюттера.

Во втором туре «Монако» на выезде сыграет с загребским «Динамо» – 2 октября. «Барселона» днем ранее встретится с «Янг Бойз».

 
Марк Касадо (&laquo;Барселона&raquo;) в&nbsp;борьбе с&nbsp;Александром Головиным и&nbsp;Фоларином Балогуном. «Монако» смял «Барселону». Каталонцы играли в меньшинстве почти весь матч, не спасло даже волшебство Ямаля
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Монако
Ади Хюттер

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