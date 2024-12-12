Хюттер: «В матче с «Арсеналом» было слишком много подарков со стороны «Монако»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Прежде всего, победа «Арсенала» заслуженна. Слишком много подарков с нашей стороны — это неприемлемо на таком уровне. Я был доволен первыми 20 минутами, а также [после перерыва] до второго гола. Второй тайм получился действительно смелым, как я того и хотел. Но в итоге слишком много грубых ошибок», — цитирует пресс-служба УЕФА Хюттера.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Монако» опустился на 16-ю строчку — 10 очков.