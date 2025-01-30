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Сегодня, 05:14

Хюттер: «Начало матча с «Интером» для «Монако» было кошмарным»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ади Хюттер.
Фото Reuters
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «Интера» (0:3) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Интер» стоит поздравить с заслуженной победой. Начало для нас было кошмарным. Да, это не было нашим планом на игру, и матч закончился через двенадцать минут, когда Мависса получил красную карточку. «Интер» начал сильно, как и ожидалось, а мы — нет, и против таких суперкоманд трудно быть конкурентоспособными в подобной ситуации», — цитирует пресс-служба УЕФА Хюттера.

«Интер» набрал 19 очков и вышел в 1/8 финала с 4-го места. «Монако» сыграет в стыковом раунде, так как занял 17-ю строчку (13 очков).

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монако
Ади Хюттер
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