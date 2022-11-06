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Сегодня, 15:08

Агент Чистякова: «Был разговор с Медведевым, пожали друг другу руки. Пока никто ничего официально не объявлял»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото ФК «Зенит»
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Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев прокомментировал «СЭ» слова генерального директора клуба Александра Медведева о выводе футболиста из основного состава команды.

«Чистякова вывели из состава? Ну как можно нормально на это реагировать? Это недопонимание, как минимум. На самом деле, пока никто никому ничего не объявлял. Разговор был, пожали руки в конце, после этого Александр Иванович сказал эти слова.
Вывели, значит, вывели. Будем общаться, спрашивать, насколько вывели. Если за каждую ошибку выводить футболистов из основного состава, тогда к концу сезона у некоторых команд и игроков не останется. Все будет хорошо, я уверен в Диме, уверен в человеческих и спортивных качествах. Все, кто его сейчас его поливает, через короткое время будут его на руках носить», — сказал Талаев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Чистяков принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.

В игре 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) защитник допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После этой игры Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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