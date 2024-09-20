Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 08:43

Агент Головина заявил, что футболист очень рад вновь сыграть в Лиге чемпионов

Telegram Дзен

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, прокомментировал игру своего клиента в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1).

Головин вышел на поле в перерыве и своей команде помог обыграть каталонцев.

«Саша очень рад снова играть в Лиге чемпионов. Он с нетерпением ждал этого момента, как и вся команда.

Саша вышел и сделал то, что просил его главный тренер. Он, безусловно, усилил игру своими острыми действиями в атаке, своими обостряющими передачами. И так же хорошо отрабатывал в обороне. Саша подтвердил свой высокий уровень и статус лидера команды», — цитирует Клюева «РБ Спорт».

«Монако» в следующем туре Лиги чемпионов сыграет с загребским «Динамо». Встреча пройдет 2 октября.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
ФК Барселона
ФК Монако

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Суд приговорил сбившего в Благовещенске девять человек водителя к 14 годам колонии
ABC сообщил о подготовке Израилем операции с подрывом пейджеров в течение 15 лет
Сегодня
Вчера
Неделя