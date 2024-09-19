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Сегодня, 17:45

Агент — о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Сухой матч — это хороший почин!»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о дебюте вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«В таких матчах вратарю тяжело, потому что твоя команда все 90 минут атакует. В «Зените» у Адамова было два удара и один гол — он поплыл. У Сафонова был один момент для сейва, он сыграл уверенно. В любом случае, сухой матч — это хороший почин! Матвей — вратарь высокого уровня, еще притирается. У него будет свое время в «ПСЖ». Сейчас есть почин, будем смотреть дальше», — цитирует Алексея Сафонова Metaratings.ru.

25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» этим летом, подписав контракт с клубом до 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

Источник: Metaratings.ru.
Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Алексей Сафонов

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