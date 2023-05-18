Селюк назвал причины успеха «Ман Сити» в Лиге чемпионов: «Я снял проклятье шаманов»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал «СЭ» разгромную победу «Манчестер Сити» над «Реалом» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Я снял проклятье шаманов. Кто, если не Гвардиола, может выиграть? Сегодня мой тренер по теннису, болельщик «Реала» возмутился: «Дмитрий, ты не мог на месяц позже снять проклятье?» Он расстроился из-за поражения «Реала». Я рад за Пепа. Он проделал большую работу. Особенно рад за Де Брейне. Кевин — действительно топ-игрок, но Лигу чемпионов никогда не выигрывал. Для него это важно», — сказал Селюк «СЭ».

Также Селюк отметил, что надеется на победу «Манчестер Сити» в финале Лиги Чемпионов.

«Надо еще выиграть у «Интера». Итальянские команды непростые. Они тактически грамотно играют, могут закрыться. Безусловно, рад за «Манчестер Сити». Хорошо, что они выиграли. Они много денег вкладывают в футбол. Надеюсь, что сейчас то время, когда «горожане» выиграют Лигу чемпионов», — добавил Селюк.

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счетом 5:1 по сумме двух встреч и вышел в финал Лиги чемпионов, в котором встретится с «Интером».

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка».