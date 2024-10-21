Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:30

«Аль-Шорта» — «Пахтакор»: смотреть матч Лиги чемпионов АФК онлайн

«Аль-Шорта» примет «Пахтакор» в Лиге чемпионов АФК
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Иракская «Аль-Шорта» примет узбекский «Пахтакор» в 3-м туре западной конференции Лиги чемпионов АФК в понедельник, 21 октября. Игра состоится на стадионе «Кербела» в Ираке и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Аль-Шорта» — «Пахтакор» для жителей России в прямом эфире доступна на канале «Старт» (по подписке). Также следить за играми Лиги чемпионов АФК можно в онлайн-сервисе «Иви».

«Аль-Шорта» занимает 3-е место в премьер-лиге Ирака с 7 очками в 3 матчах. «Пахтакор» занимает 3-е место в суперлиге Узбекистана с 35 очками в 21 игре.

Соперники в этом розыгрыше Лиги чемпионов АФК идут без побед. У иракской команды — ничья с «Аль-Насром» (1:1) и поражение «Аль-Хилялю» (0:5), у узбекской команды — ничья с «Персеполисом» (1:1) и поражение от «Аль-Васла» (0:1).

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Биография Роберта Уиттакера: путь австралийского каратиста до пояса чемпиона UFC
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Сегодня
Вчера
Неделя