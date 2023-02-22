Ширер о матче с «Реалом»: «Ливерпуль» был безнадежен в обороне»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнение о первом матче «Ливерпуля» и «Реала» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» был безнадежен в обороне. А когда ты играешь на самом высоком уровне и совершаешь ошибки, тебя наказывают. Когда с краю твоей штрафной подают штрафной удар, ты должен правильно защищаться. Когда Милитао вбегает, а в четырех ярдах вокруг него никого нет, нельзя винить в этом полузащиту», — приводит слова Ширера BBC.

Ответная встреча между командами пройдет 15 марта в Мадриде и начнется в 23.00 мск.