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Сегодня, 04:11

Гримальдо: «Байер» был лучше «Атлетико» при игре 11 на 11»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алехандро Гримальдо (Справа).
Фото Reuters
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Вингер «Байера» Алехандро Гримальдо прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы прижали их к воротам, мы доминировали, создавали моменты. Мы контролировали игру, но отдали ее. Мы были лучше при игре 11 на 11 и превосходили соперника в конце тайма. После перерыва они забили, и мы стали терять контроль. Игра стала очень напряженной, и при поддержке своих болельщиков и позитивном настрое они смогли победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Гримальдо.

«Атлетико» занимате 3-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Байер» идет на 6-й строчке — 13 очков.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья и&nbsp;Ферран Торрес праздуют победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Бенфики&raquo; (5:4) 21&nbsp;января. Безумная победа «Барселоны» после диких ошибок вратаря, седьмой успех «Ливерпуля», а «Монако» с Головиным рвется в топ-8
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Байер
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