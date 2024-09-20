Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:57

Фильцов: «Первый номер «ПСЖ» травмировался, сейчас будет время Сафонова»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов прокомментировал голкипера дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ» в официальном матче. 25-летний россиянин сыграл на ноль в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«В любом случае, дебют есть дебют. Нужно поздравить. Работы было немного, зато это была официальная игра Лиги чемпионов. Матвей потихоньку будет вкатываться. Основное, что он получил игровую практику и не пропустил.

Первый номер «ПСЖ» травмировался, сейчас будет время Матвея. Будем надеяться, что все пройдет гладко для него и он укрепит свои позиции. Я надеюсь, что Матвей сыграет удачно. Но когда Доннарумма выздоровеет, Луис Энрике его все равно поставит. Но в любом случае при удачном стечении обстоятельств главный тренер уже будет держать в голове, что у него есть второй номер, который выполнил свою задачу. И он будет более уверенным в нем», — цитирует «РБ Спорт» Фильцова.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Фильцов
Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
ABC сообщил о подготовке Израилем операции с подрывом пейджеров в течение 15 лет
В Германии сообщили о просьбе Киева к Румынии сбивать беспилотники над Украиной
Сегодня
Вчера
Неделя