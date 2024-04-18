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Сегодня, 17:35

Экс-игрок «Барселоны» Глеб: «Реал» — король Лиги чемпионов. У них огромный опыт»

Зарина Халимхонова
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1, пенальти — 3:4).

«Вылет «Манчестера» не удивил. Все-таки они играли не против середнячка. «Манчестер Сити» играл лучше, доминировал. Был момент, когда Де Брейне мог бы решить в концовке. Но «Реал» дотянул до пенальти, и все — выиграл. Они грамотно использовали свой шанс. У «Реала» огромный опыт. Они короли Лиги чемпионов. Хотя «Сити» — достаточно опытная команда и показывала красивый футбол. Обе команды — одни из лучших в мире», — сказал Глеб «СЭ».

«Реал» по сумме 2 матчей одержал победу над «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Баварией».

Александр Глеб
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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