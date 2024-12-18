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Головин о Лиге чемпионов: «Раньше было не проще, а привычнее»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» оценил результаты команды в Лиги чемпионов.

«Скорее раньше было не проще, а привычнее. Та схема проведения турнира с минимальными изменениями существовала много лет. Думаю, что нынешний формат тоже имеет свои плюсы, хотя есть и любопытные нюансы. Например, то, что с кем-то играешь дома, с кем-то в гостях. Ответных игр нет. В то же время есть общая таблица, это интересно. В остальном в любом случае нужно побеждать, и тогда все будет хорошо», — сказал Головин «СЭ».

Александр Головин в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сербия (4:0). 21&nbsp;марта. Москва. «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

У «Монако» — 10 очков, клуб идет в зоне плей-офф. В оставшихся двух встречах команда Головина сыграет с «Астон Виллой» дома (21 января) и с «Интером» в гостях (29 января).

Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
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