Головин о Лиге чемпионов: «Раньше было не проще, а привычнее»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» оценил результаты команды в Лиги чемпионов.

«Скорее раньше было не проще, а привычнее. Та схема проведения турнира с минимальными изменениями существовала много лет. Думаю, что нынешний формат тоже имеет свои плюсы, хотя есть и любопытные нюансы. Например, то, что с кем-то играешь дома, с кем-то в гостях. Ответных игр нет. В то же время есть общая таблица, это интересно. В остальном в любом случае нужно побеждать, и тогда все будет хорошо», — сказал Головин «СЭ».

У «Монако» — 10 очков, клуб идет в зоне плей-офф. В оставшихся двух встречах команда Головина сыграет с «Астон Виллой» дома (21 января) и с «Интером» в гостях (29 января).