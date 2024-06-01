Александр Усик посетил финальный матч Лиги чемпионов

Боксер из Украины Александр Усик посетил финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде 37-летний Усик победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring).

29 мая стало известно, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».