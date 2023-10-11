Сегодня, 10:00
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» ответил на вопрос об изменении мотивации из-за отсутствия еврокубков.
— Мотивация становиться чемпионами изменилась из-за отсутствия еврокубков?
— Нет. Ты же изначально хочешь занять первое место, а уже оно дает право сыграть в Лиге чемпионов.
— На что бы сейчас претендовал «Зенит», если бы играл в групповом этапе Лиги чемпионов?
— Тяжело сказать, как это было бы сейчас. Но в прошлом сезоне, наверное, мы бы выходили из группы. Был и Малком, например. Думаю, мы могли бы что-то показать на европейском уровне.
Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.