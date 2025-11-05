Макаллистер: «Важная победа, но мы в «Ливерпуле» знаем, что нужно продолжать в том же духе»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Хороший матч против очень сильной команды. Важная победа, но мы знаем, что нужно продолжать в том же духе. Важно сохранять уверенность. Сегодня хороший день. Мы все знаем, что Куртуа фантастический вратарь. Он сделал несколько потрясающих сейвов, но мне кажется, что сегодня мы были лучше и заслужили победу», — цитирует официальный сайт УЕФА Макалистера.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и догнал «Реал» в турнирной таблице. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно.