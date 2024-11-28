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Сегодня, 02:36

Макаллистер: «Игроки, выходящие в концовках игр на замену, по-настоящему важны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексис Макаллистер.
Фото AFP
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Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер после победы над «Реалом» (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов прокомментировал результативный выход на замену Коди Гакпо. Он забил второй мяч «красных».

«Игроки, выходящие по ходу встречи, в концовках игр по-настоящему важны, и, если стремишься к большим победам, они необходимы. Конечно, не очень приятно сидеть на скамейке запасных, но мы осознаем, что каждый выходящий игрок отдает команде все, что может», — цитирует пресс-служба УЕФА Макаллистера.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер

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