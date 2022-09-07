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Лига чемпионов

7 сентября, 00:39

Аллегри назвал трудности, с которыми столкнула «Ювентус» в матче с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы должны считать это упущенной возможностью, даже если в целом мы провели хорошую игру. Мы должны были создать больше возможностей слева, потому что «ПСЖ» позволял это делать, когда мы там атаковали. Мы знаем, что должны стать лучше, и работаем над этим. Восстановление некоторых игроков после травм, безусловно, поможет нам.

Сегодня у ребят было отличное настроение. Они немного рисковали, но это нормально, потому что парижане обладают сумасшедшей скоростью и техникой. Когда вы играете против таких команд, самая большая трудность — это когда у вас нет мяча», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035655--paris-vs-juventus/
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