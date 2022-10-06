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Лига чемпионов

Сегодня, 05:54

Аллегри — о победе над «Маккаби»: «После матча в раздевалке было тихо»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Маккаби» (3:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

«Сегодня ребята сыграли очень грамотно, хотя мне не понравились последние 15 минут, когда мы просто бросили играть. Нужно быстро разыгрывать комбинации, чтобы забивать по три, четыре, пять мячей. После матча в раздевалке было тихо, и эта тишина о многом говорила», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

«Ювентус» с 3 очками занимает третье место в своей группе. «Маккаби» — последний (0 очков).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035687--juventus-vs-m-haifa/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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