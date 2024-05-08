Маккойст — о победе «Боруссии»: «Настоящий мастер-класс по тактике»

Лучший бомбардир в истории «Рейнджерс» Алли Маккойст прокомментировал победу «Боруссии» над «ПСЖ» (1:0) в 1/2 финала Лиги чемпионов. Оба матча дортмундская команда выиграла (1:0 и 1:0).

«Все вполне заслуженно. Какие 180 минут игры! Настоящий мастер-класс по тактике. Действовали организованно. Знали, что нужно держать оборону. Оба центральных защитника незаурядны, а Матс Хуммельс невероятен», — цитирует пресс-служба УЕФА Маккойста.

Дортмундская команда выиграла и в первом матче (1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».