4 ноября, 11:07

Алонсо, Алескандр-Арнолд и Хейсен почтили память Жоты на «Энфилде»

Сергей Ярошенко

Делегация «Реала» посетила мемориал бывшего нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты на «Энфилде» перед матчем между клубами в общем этапе Лиги чемпионов.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо, директор Эмилио Бутрагеньо, а также защитники Дин Хейсен и Трент Александр-Арнолд возложили цветы к мемориалу португальца.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в результате ДТП в Испании. Автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.

