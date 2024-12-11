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Главный тренер «Байера» Алонсо — о матче с «Интером»: «Мы проявили настойчивость — дожидались своего момента и использовали его»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Очень приятно добыть результат в матче с такой сильной, по-настоящему классной командой. Мы проявили настойчивость — дожидались своего момента и использовали его. Норди Мюкиле обживается в команде все больше и больше. В будущем он еще многое нам даст», — цитирует Алонсо пресс-служба УЕФА.

«Байер» набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Интер» идет 4-м с аналогичным количеством очков.

Источник: UEFA
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
Хаби Алонсо
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