Анчелотти — о формате Лиги чемпионов-2024/25: «Иногда что-то новое может оказаться весьма хорошим»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о новом формате Лиги чемпионов.

«У меня пока нет какого-то мнения, потому что мы еще не играли в таком формате. Наберитесь терпения, мы обсудим этот вопрос через год. Иногда что-то новое может оказаться весьма хорошим», — приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридцев.

В новом сезоне Лиги чемпионов не будет привычного вида группового турнира. В основной сетке впервые сыграют 36 команд, и каждая из них проведет восемь матчей с восемью разными соперниками.

Восемь лучших команд группового турнира напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Занявшие места с 9-е по 24-е клубы проведут дополнительный стыковой раунд для определения еще восьми участников 1/8 финала. Начиная с этой стадии в турнире будет действовать нынешний формат плей-офф с двухматчевыми противостояниями.