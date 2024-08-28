Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:22

Анчелотти — о формате Лиги чемпионов-2024/25: «Иногда что-то новое может оказаться весьма хорошим»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о новом формате Лиги чемпионов.

«У меня пока нет какого-то мнения, потому что мы еще не играли в таком формате. Наберитесь терпения, мы обсудим этот вопрос через год. Иногда что-то новое может оказаться весьма хорошим», — приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридцев.

В новом сезоне Лиги чемпионов не будет привычного вида группового турнира. В основной сетке впервые сыграют 36 команд, и каждая из них проведет восемь матчей с восемью разными соперниками.

Восемь лучших команд группового турнира напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Занявшие места с 9-е по 24-е клубы проведут дополнительный стыковой раунд для определения еще восьми участников 1/8 финала. Начиная с этой стадии в турнире будет действовать нынешний формат плей-офф с двухматчевыми противостояниями.

Источник: Официальный сайт «Реала»
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Станкович подвел итоги матча Кубка России против махачкалинского «Динамо»
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2024/25