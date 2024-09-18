Анчелотти: «Невозможно доминировать все 90 минут. Но «Реал» выиграл, и все хорошо»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил победу команды над «Штутгартом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:1 в пользу «сливочных». «Реал» не проиграл ни одного матча из семи в нынешнем сезоне.

«Я провел 200 матчей и не помню ни одного легкого. В начале сезона всегда приходится бороться, когда ты еще не в лучшей своей форме. У нас было много моментов, чтобы закончить игру раньше, и потом мы снова нашли силы, чтобы забить. Невозможно доминировать все 90 минут, к тому же «Штутгарт» очень хорошо контролирует мяч. В начале нам было тяжело, потому что мы проигрывали много единоборств. Важно было победить, и мы выиграли, все хорошо», — приводит Marca слова Анчелотти.

После этой игры «Реал» с 3 очками располагается на 5-й позиции в турнирной таблице. 2 октября команда Анчелотти сыграет против «Лилля» в Лиге чемпионов. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.