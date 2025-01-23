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Анчелотти — о возможном вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов: «Хорошая новость для «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

«Будет ли вылет «Манчестер Сити» хорошей новостью? Да. Потому что «Манчестер Сити» по-прежнему остается для меня одним из кандидатов на победу в Лиге чемпионов», — цитирует Анчелотти ESPN.

22 января «Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Перед заключительным туром «горожане» с 8 очками занимают 25-е место в таблице.

В 1/8 финала Лиги чемпионов попадут команды, которые займут места в топ-8 общего этапа. Команды, занявшие места с 8-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах.

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Карло Анчелотти
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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