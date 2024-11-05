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Сегодня, 04:22

Анчелотти назвал особенным матч против «Милана» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Милана».

«Это особенный матч, потому что меня многое связывает с «Миланом». Миланцы начали не лучшим образом, но это опасный соперник, у которого отличное нападение. У них большой потенциал, который они пока не реализовали. Мы должны быть готовы к тяжелому матчу», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Матч «Реал» — «Милан» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Реал

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