Анчелотти назвал особенным матч против «Милана» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Милана».

«Это особенный матч, потому что меня многое связывает с «Миланом». Миланцы начали не лучшим образом, но это опасный соперник, у которого отличное нападение. У них большой потенциал, который они пока не реализовали. Мы должны быть готовы к тяжелому матчу», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Матч «Реал» — «Милан» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.