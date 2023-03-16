Анчелотти назвал Винисиуса лучшим игроком мира

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0) прокомментировал игру нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора.

«Для меня он лучший игрок мира. Сегодня он не забил, но сыграл очень здорово и сделал голевую передачу», — приводит слова Анчелотти Marca.

22-летний бразилец сыграл 40 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.