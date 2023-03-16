0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

16 марта, 10:07

Анчелотти назвал Винисиуса лучшим игроком мира

Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0) прокомментировал игру нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора.

«Для меня он лучший игрок мира. Сегодня он не забил, но сыграл очень здорово и сделал голевую передачу», — приводит слова Анчелотти Marca.

22-летний бразилец сыграл 40 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.

dsadadad
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
2
Обсудить
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «Ливерпуль» — «Реал», «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Холанн признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Семин сравнил Холанна с Гердом Мюллером: «Он родился бомбардиром»
Газзаев прокомментировал решение Гвардиолы заменить Холланда на 63-й минуте после пяти мячей «Лейпцигу»
«Холланн — совершенный футболист». Газзаев восхитился норвежцем из «Манчестер Сити»
Подожженные авто, разбитые витрины и столкновения с полицией. Фанаты разнесли Неаполь
Гвардиола не дал киборгу Холанну установить мировой рекорд. Это мудрость или бесчеловечность?
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: пары и путь до финала в Стамбуле
Игонин высказался об итогах жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов
Масалитин назвал «Наполи» явным фаворитом в противостоянии с «Миланом» в ЛЧ
Оливер Кан: «Манчестер Сити» — отличная команда, но мы — «Бавария»
Нагельсманн: «Сложная группа, «ПСЖ», «Манчестер Сити» — в прошлом году «Реал» тоже пошел по такому пути»
«Реал» вышел в 1/4 финала ЛЧ в 19-й раз — только у «Баварии» больше
Мюллер о «Манчестер Сити»: «Первая игра Пепа против «Баварии» — я счастлив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фердинанд рассказал, в чем Вирджил ван Дейк проигрывает лучшим защитникам

«Холланн — совершенный футболист». Газзаев восхитился норвежцем из «Манчестер Сити»