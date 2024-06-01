Анчелотти заявил, что не использовал знания Беллингема о «Боруссии» перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что не спрашивал у полузащитника Джуда Беллингема дополнительную информацию насчет дортмундской «Боруссии», за которую ранее выступал футболист.

«Вовсе нет. Конечно, он бывший игрок «Боруссии», но нет необходимости задавать слишком много вопросов о его бывшем клубе, потому что и так есть много информации. Мы видели их игры и хорошо изучили наших соперников», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В субботу, 1 июня, «Реал» и «Боруссия» встретятся в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Беллингем выступал за клуб из Дортмунда с 2020 по 2023 год, после чего стал игроком «Реала». Сумма трансфера составила 103 миллиона евро. В этом сезоне 20-летний англичанин провел 41 матч за мадридский клуб во всех турнирах, отметившись 23 голами и 12 результативными передачами.