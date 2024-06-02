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Сегодня, 09:48

Анчелотти поделился мнением об игре дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает об игре дортмундской «Боруссии» (2:0) в финальном поединке Лиги чемпионов.

«У нас было много потерь мяча, а соперник хорошо выходил из защиты в нападение. У них было два хороших шанса забить гол, а нам не хватало баланса. Но мои игроки сохраняли спокойствие. Я сказал им, что нужно улучшить игру, и они сделали это во втором тайме», — цитирует Анчелотти 90min.

«Реал» в 15-й раз стал обладателем главного трофея европейского клубного футбола. По этому показателю мадридцы являются рекордсменами. За ними идут «Милан» (7 раз), «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6 раз) и «Барселона» (5 раз).

Карло Анчелотти
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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