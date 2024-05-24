Анчелотти подтвердил, что Тчуамени пропустит финал Лиги чемпионов

Сегодня, 14:29
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов.
Об этом заявил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.
«Он работает над тем, чтобы восстановиться к чемпионату Европы», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
Ранее в клубе сообщили, что у 24-летнего француза была диагностирована стрессовая травма левой стопы. Тчуамени в текущем сезоне сыграл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.