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Сегодня, 14:29

Анчелотти подтвердил, что Тчуамени пропустит финал Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов.

Об этом заявил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

«Он работает над тем, чтобы восстановиться к чемпионату Европы», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее в клубе сообщили, что у 24-летнего француза была диагностирована стрессовая травма левой стопы. Тчуамени в текущем сезоне сыграл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Орельен Тчуамени
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