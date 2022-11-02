Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по числу побед в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти повторил рекорд по числу выигранных матчей в Лиге чемпионов в статусе тренера, сообщает Opta.

После игры с «Селтиком» (6:1) у Анчелотти 102 победы — ровно столько же в Лиге чемпионов у бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«Реал» занял первое место в группе F Лиги чемпионов-2022/23 с 13 очками в 6 матчах и вышел в плей-офф турнира.